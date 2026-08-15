Nhận định Thailand – Singapore vào lúc 20:00 ngày 18/08 phân tích chi tiết màn đọ sức chênh lệch giữa hai đại diện khu vực. Lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh vượt trội giúp Voi chiến hoàn toàn nắm chuôi dao chiến thuật, đẩy đối thủ vào thế co cụm chịu đòn. Để có thể đưa ra dự đoán kèo chuẩn xác nhất, hãy cùng Xoilac theo dõi bài viết này!

Tổng quan Thailand – Singapore trước giờ bóng lăn

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Singapore diễn ra vào lúc 20:00 ngày 18/08/2026 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala, Bangkok. Đây là cuộc đối đầu quyết định tấm vé bước vào trận chung kết. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Thái Lan tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành quả.

Ở trận lượt đi trên sân Kallang, Thái Lan đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1, tạo ra lợi thế cực lớn với hai bàn dẫn trước. Trong khi đó, Singapore rơi vào thế không còn gì để mất khi hành quân đến Bangkok. Đội khách bắt buộc phải giành chiến thắng cách biệt từ hai bàn trở lên mới nuôi hy vọng đi tiếp.

Sơ lược về hai đội Thái Lan – Singapore

Phân tích phong độ của Thái Lan vs Singapore chi tiết

Trận lượt về tại Rajamangala đặt hai đội vào hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Voi chiến có lợi thế hai bàn cùng điểm tựa sân nhà, còn Sư tử đảo quốc phải chơi với cường độ cao nếu muốn tạo nên cuộc lội ngược dòng trước đối thủ.

Phong độ Thái Lan

Voi chiến duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Anthony Hudson, đặc biệt sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Bộ khung giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Pansa Hemviboon kết hợp cùng sức trẻ của Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha tạo nên lối chơi cân bằng, giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái.

Điểm tựa Rajamangala càng giúp thầy trò Hudson thêm tự tin khi bước vào màn tái đấu. Với lợi thế hai bàn, đội chủ nhà có thể chủ động giảm nhịp, chờ đối phương mắc sai lầm rồi tung đòn phản công. Áp lực từ khán đài cũng khiến nhiệm vụ của Sư tử đảo quốc trở nên khó khăn hơn.

Phong độ tuyển Singapore

Sư tử đảo quốc đã chơi đầy nỗ lực nhưng những sai sót phòng ngự khiến họ nhận thất bại 1-3 ở lượt đi. HLV Gavin Lee thừa nhận các học trò đã tự đặt mình vào những tình huống khó, trong khi chất lượng của đối thủ đủ sức trừng phạt sai lầm.

Về lối chơi, đội bóng đảo quốc có thể tiếp tục tận dụng bóng bổng, tình huống cố định cùng tốc độ của Ilhan Fandi và Song Ui-young. Tuy nhiên, khi phải dồn quân tìm bàn, khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện nhiều hơn, khiến nguy cơ phản công trở thành bài toán lớn cho thầy trò Gavin Lee.

Singapore cần tấn công tổng lực để tăng cơ hội thắng

Nhận định đội hình Thái Lan vs Singapore từ Xoilac

Theo nhận định từ chuyên gia, hai đội nhiều khả năng sẽ tung ra sân những quân bài tối ưu nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến thuật. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm cùng sức trẻ hứa hẹn tạo nên màn so tài vô cùng kịch tính trên sân Rajamangala.

Thái Lan (4-3-3): Kampol Pathom-attakul; Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Worachit Kanitsribampen, Picha Autra; Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson, Kakana Khamyok.

Singapore (4-1-4-1): Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Hariss Harun, Jacob Mahler, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Song Ui-young, Kyoga Nakamura, Harhys Stewart, Farhan Zulkifli; Ilhan Fandi.

Dự đoán soi kèo Thái Lan – Singapore mới nhất vào 18/08

Với lợi thế thắng 3-1 ở trận lượt đi, Thái Lan bước vào màn tái đấu trên sân nhà Rajamangala với tâm lý vô cùng thoải mái. Dưới đây là những phân tích nhận định chi tiết cùng 3 lựa chọn kèo ngon nhất cho giới đầu tư.

Tỷ lệ kèo mới nhất giữa Thái Lan – Singapore

Kèo châu Á

Nhà cái niêm yết mức chấp 1.25 trái nghiêng về Thái Lan nhờ ưu thế sân nhà và chất lượng vượt trội. Singapore buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, tạo khoảng trống cho các đợt phản công sắc bén của đội chủ nhà. Với tâm lý thoải mái cùng phong độ ghi bàn ổn định, chọn Thái Lan thắng kèo chấp là phương án an toàn đáng cân nhắc.

Kèo tài xỉu

Mức tài xỉu nằm ở mốc 3 bàn, tình thế lượt đi buộc Singapore phải tràn lên tấn công ngay từ đầu, khiến trận đấu dễ xuất hiện kịch bản đôi công cởi mở. Hàng công Thái Lan rất mạnh trong các pha bứt tốc, trong khi Singapore sở hữu khả năng không chiến tốt. Do đó, cửa Tài là lựa chọn hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Kèo châu Âu

Tỷ lệ kèo châu Âu đánh giá cơ hội chiến thắng của Thái Lan vượt trội so với đối thủ. Sự chênh lệch về đẳng cấp cùng điểm tựa Rajamangala biến cửa chủ nhà thành nơi đầu tư lý tưởng. Dù Singapore thi đấu đầy nỗ lực, khả năng tạo nên bất ngờ ngay tại Bangkok là cực kỳ thấp. Chọn Thailand thắng theo kèo 1X2 là quyết định chuẩn xác.

Loại kèo Tỷ lệ kèo Dự đoán mới nhất Châu Á Thái Lan chấp 1 1/4 Chọn Thái Lan Tài xỉu 3.0 bàn Chọn Tài Châu Âu 1.38 (Chủ) – 4.50 (Hòa) – 7.50 (Khách) Thái Lan thắng Dự đoán tỷ số Thái Lan 2-1 Singapore

Kết luận

Nhận định Thailand – Singapore vào lúc 20:00 ngày 18/08 dự báo một kịch bản hấp dẫn khi đội khách buộc phải dồn toàn lực phản công. Với đẳng cấp nhỉnh hơn cùng ưu thế sân nhà, Thái Lan hoàn toàn đủ khả năng làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng. Đừng bỏ lỡ những diễn biến gay kịch nhất bằng cách truy cập Xoilac ngay hôm nay!